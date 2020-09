Začenja se poročanje o podeljenih štipendijah

Ljubljana, 3. septembra - Podjetja, ustanove in druge pravne osebe, ki podeljujejo štipendije, morajo o podeljenih štipendijah poročati javnemu štipendijskemu skladu. Za novo šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 lahko to storijo od 1. septembra do 31. decembra. Podatke štipenditor vnese prek spletne aplikacije, so danes sporočili iz sklada.