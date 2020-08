Spet v šolo: Najpogostejše državne štipendije, večji interes za deficitarne poklice

Ljubljana, 29. avgusta - Štipendije so namenjene spodbujanju in doseganju višje ravni izobrazbe ter blaženju finančne stiske. Dijakom je na voljo šest vrst štipendij: državne, Zoisove, za deficitarne poklice, za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ad futura in kadrovske. Najpogostejše so državne, povečuje se interes za deficitarne poklice, pa tudi za Zoisove štipendije.