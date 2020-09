Tudi na Češkem zaradi koronavirusa znova razglasili izredne razmere

Praga, 30. septembra - Zaradi vse več okužb z novim koronavirusom so danes tako kot na Slovaškem tudi na Češkem znova razglasili izredne razmere. Te bodo od prihodnjega ponedeljka veljale 30 dni, je sporočil zdravstveni minister Roman Prymula. Zapiranje meja ali podjetij in omejitve svobode gibanja, kakršne so veljale med izrednimi razmerami spomladi, niso predvidene.