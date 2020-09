V ponedeljek okužbe našteli v 48 občinah, ponovno največ v prestolnici

Ljubljana, 29. septembra - V ponedeljek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 48 občinah, največ, deset, ponovno v ljubljanski. Šest novih so našteli v občini Celje, po pet okužb pa v občinah Prevalje, Škofja Loka in Kranj. Med občinami z najvišjimi deleži aktivno okuženih so Črna na Koroškem (1,067 odstotka), Log-Dragomer (0,547 odstotka) in Pivka (0,47 odstotka).