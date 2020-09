ZN: Severna Koreja krši mednarodne sankcije

New York, 29. septembra - Severna Koreja krši mednarodne sankcije, namenjene okrnitvi njenega jedrskega programa, v poročilu, objavljenem v ponedeljek ugotavljajo Združeni narodi. Država presega zgornjo mejo uvoza goriva in svoje državljane pošilja na delo v tujino, so zapisali in kot primer navedli nekdanjega igralca italijanskega nogometnega kluba Juventus.