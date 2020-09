Primorske novice o zaostalosti zdravstva v času covida-19 (29. 9.)

Koper, 28. septembra - Jasna Arko v komentarju Zdravstvo kot v času pradedov? piše o nedostopnosti zdravstva in predolgih procesih, preden potrebni nujne zdravniške pomoči pridejo do nje, in neenotni organiziranosti zdravstvenih ustanov pri ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19. Vse skupaj po njenem mnenju spominja na zaostalo zdravstvo iz nekih drugih časov.