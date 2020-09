Večer o turizmu in Mariboru (29. 9.)

Maribor, 28. septembra - Nina Ambrož v komentarju Kužni turizem piše o turizmu v času covida-19 in položaju Maribora v zvezi z njima. Medtem ko vlada za stopnjevanje okužb z novim koronavirusom krivi Hrvaško in druženje, ne vidi, da so lahko k temu pripomogli tudi turistični boni. Tudi zaradi tega bi lahko Maribor namesto v turizmu iskal identiteto v kulturi.