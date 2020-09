Delo o vladnem sprejemanju ukrepov (29. 9.)

Ljubljana, 28. septembra - Nejc Gole v komentarju Brez zaupanja ne gre piše o vladnih ukrepih ob novem koronavirusu, ki glede na dejstvo, da si Slovenija ne more privoščiti še enega zaprtja javnega in gospodarskega življenja, niso zadostni. Vlada je sicer napovedala podaljšanje subvencioniranje čakanja na delo in pomoč samozaposlenim, a je to za gospodarstvo premalo.