Sprti strani v Jemnu dosegli dogovor o izpustitvi večjega števila zapornikov

Ženeva, 27. septembra - Predstavniki mednarodno priznane vlade v Jemnu in hutijskih upornikov so se po pogovorih v Ženevi sporazumeli o takojšnji izpustitvi več kot tisoč zapornikov, so danes sporočili Združeni narodi. Gre za del širšega dogovora o izmenjavi zapornikov med sprtima stranema in vzbuja zmerno upanje za delno pomiritev dolgoletnega konflikta.