Koalicijo v Jemnu pod vodstvom Savdske Arabije umaknili s črnega seznama ZN

New York, 16. junija - Mednarodno koalicijo v Jemnu, ki jo vodi Savdska Arabija, so umaknili s seznama skupin in organizacij, ki kršijo pravice otrok, je razvidno iz poročila generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa. Aktivisti s področja človekovih pravic so do poteze ZN kritični, poroča francoska tiskovna agencija AFP.