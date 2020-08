ZN: V zadnjih poplavah v Jemnu brez vsega ostalo 300.000 ljudi

Ženeva, 21. avgusta - Zaradi močnega deževja in hudourniških poplav je v Jemnu v zadnjih treh mesecih več kot 300.000 ljudi ostalo brez doma, pridelka in živine. To še dodatno zaostruje krizo v tej od vojne razdejani državi, so danes opozorili pri Visokem komisariatu ZN za begunce (UNHCR).