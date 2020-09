V petek potrdili 184 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 26. septembra - V petek so v Sloveniji opravili 2775 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 184 okužb, je vlada sporočila prek Twitterja. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 72 bolnikov s covidom-19, od teh jih je bilo 17 v enotah intenzivne terapije. Dva bolnika so v petek odpustili v domačo oskrbo, eden pa je umrl.