ZDA presegle sedem milijonov okužb s koronavirusom

Washington, 26. septembra - V ZDA se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do petka zvečer z novim koronavirusom okužilo že 7,033 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 204.000. V državi so že pred dnevi presegli 200.000 smrtnih žrtev, sedaj pa so še presegli sedem milijonov okužb.