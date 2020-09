Primorske novice o potrebi po novih covid oddelkih (26. 9.)

Koper, 25. septembra - Jasna Arko v komentarju Za preživetje in za dostojnost gre piše o rekordih pri številu okuženih z novim koronavirusom, ki so posledica egoističnih navad ljudi, ki želijo živeti brez omejitev in odrekanja. Žalostno pa je po njenih besedah tudi, da prihaja do nasprotovanja in zavračanja skrbeti za okužene v posamezni ustanovi.