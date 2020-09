Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 9.)

Ljubljana, 25. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o rekordnem številu potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji in uvrstitvi Slovenije na seznam tveganih držav za okužbo s koronavirusom v Švici. Poročale so tudi o slovenski kandidaturi za člana izvršilnega odbora ECB in začetku nadzornega postopka ATVP proti slovenskemu okoljskemu ministru Andreju Vizjaku.