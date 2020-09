Delo o ekološkem protitoku (26. 9.)

Ljubljana, 25. septembra - Mimi Podkrižnik v komentarju Ekologija kot radost, ne kazen piše o tem, da je svet v okoljski krizi, apokalipsa pa spet nikdar bližje. Sprašuje se, koliko je v ekologiji čustvene, moralizatorske, ideološke, politične in geopolitične nasilnosti in opozarja, da je skrb za zdravje planeta nadpolitična in pravična drža.