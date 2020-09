Danci odkrili še zadnjo ladjo iz pomorske bitke 1644

Koebenhavn, 27. septembra - Arheologi so v bližini Rodbyhavna pred dansko obalo našli razbitine še ene ladje, ki je sodelovala v slavni pomorski bitki iz leta 1644, ko so združene švedsko-nizozemske pomorske sile razbile dansko floto. Iz Vikinškega muzeja v Roskildeju so sporočili, da gre verjetno za zadnjo še manjkajočo potopljeno ladjo Delmenhorst.