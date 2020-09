Z izkopavanji na Igu nova spoznanja o poselitvi južnega obrobja Ljubljanskega barja

Ig, 22. septembra - Na griču Pungert nad Igom, na območju novogradnje Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, trenutno potekajo arheološka izkopavanja. Prinesla so zanimive nove podatke o poselitvi griča v pozni prazgodovini, to je v času mlajše železne dobe in tudi pozneje v rimskem času, ter nekaj arheoloških najdb.