V Egiptu odkrili 14 starodavnih sarkofagov

Kairo, 20. septembra - V starodavni nekropoli Sakara jugozahodno od Kaira so arheologi odkrili 14 novih sarkofagov, starih okoli 2500 let, so danes sporočile egiptovske oblasti. Nove sarkofage so med arheološkimi izkopavanji odkrili pred dvema dnevoma, potem ko so pred tednom dni na tem območju odkrili 13 lesenih sarkofagov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.