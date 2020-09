V četrtek potrdili rekordnih 192 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 25. septembra - V četrtek so v Sloveniji opravili 3645 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 192 okužb, je vlada sporočila prek Twitterja. To je največ potrjenih okužb v enem dnevu doslej. Skupno število potrjenih okužb z novim koronavirusom pa je preseglo 5000.

V bolnišnicah zdravijo 60 bolnikov s covidom-19, 15 jih potrebuje intenzivno nego, domov so jih odpustili 11.

V četrtek ni umrl noben bolnik s covidom-19, doslej skupaj 145. V četrtek so opravili rekordno število testov, doslej skupaj že 212.756, je objavila vlada.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje, je Nacionalni inštitut za javno zdravje v današnjem epidemiološkem poročilu sporočil, da je zaradi dvojnega vnosa podatkov za sredo skupno število pozitivnih oseb za eno osebo nižje. V sredo je bilo torej število pozitivnih oseb 121, in ne 122, kot je vlada objavila v četrtek. Skupno število potrjenih okužb z novim koronavirusom do vključno četrtka pa je 5007.

Novi primeri okužbe z novim koronavirusom so bili v četrtek razpršeni na 77 občin. Kar 52 primerov so potrdili v Ljubljani, po sedem v Domžalah in Črni na Koroškem, po šest v Mariboru in Celju, pet v Slovenskih Konjicah, po štiri pa v Kranju in Medvodah. Občinam z najmanj eno potrjeno okužbo se je pridružilo Središče ob Dravi. Skupaj je 1509 aktivnih okužb, največ v Ljubljani, 338.