V četrtek potrdili rekordnih 192 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 25. septembra - V četrtek so v Sloveniji opravili 3645 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 192 okužb, je vlada sporočila prek Twitterja. To je največ potrjenih okužb v enem dnevu doslej. Skupno število potrjenih okužb z novim koronavirusom pa je preseglo 5000.