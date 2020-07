FSF letos zaradi izrednih razmer v Ljubljani

Ljubljana, 15. julija - Zaradi spremenljive epidemiološke situacije in z njo povezanih ukrepov so se organizatorji 23. Festivala slovenskega filma (FSF) odločili, da bo med 6. in 11. oktobrom potekal v Ljubljani in ne v Portorožu kot sicer. Festivalsko dogajanje bo najverjetneje skoncentrirano na Kino Komuna in njegovo okolico, nekaj dogodkov bo prestavljenih na splet.