V Avstriji manj aktivnih okužb z novim koronavirusom, a več bolnikov v bolnišnicah

Dunaj, 22. septembra - V Avstriji so danes prvič zabeležili manj aktivnih okužb z novim koronavirusom kot dan prej. Trenutno imajo v državi 8220 aktivnih primerov, kar je 155 manj kot dan prej. Hkrati so potrdili 645 novih okužb. Ponovno se je povečalo število bolnikov s covidom-19 v avstrijskih bolnišnicah. V treh zveznih deželah so sprejeli dodatne ukrepe.