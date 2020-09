Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo razpravljali o reformi skupne kmetijske politike glede zelene arhitekture

Bruselj, 21. septembra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec se je danes udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo. V ospredju je bila razprava o reformi skupne kmetijske politike glede zelene arhitekture, seznanili pa so se tudi s poročanjem Evropske komisije o trenutnem stanju mednarodne trgovine s kmetijskimi proizvodi.