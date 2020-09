Do zdaj ni bilo poročil o okužbi s covidom-19 z uživanjem hrane

Ljubljana, 19. septembra - Po podatkih Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin do zdaj ni bilo poročil o prenosu covida-19 z uživanjem hrane. Tudi Evropska agencija za varnost hrane navaja, da ni dokazov, da hrana pomeni tveganje za javno zdravje v zvezi s covidom-19, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kmetijstvo in prehrano.