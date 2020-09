Pivčeva s kolegoma iz Nemčije in Portugalske o prihodnjem razvoju ribištva

Ljubljana, 8. septembra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je danes skupaj z ministroma za kmetijstvo in ribištvo iz Nemčije in Portugalske, Julio Klöckner in Ricardom Serraom Santosom, preko videopovezave razpravljala o odprtih vprašanjih in prihodnjem razvoju ribištva v času predsedovanja tria.