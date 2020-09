Ob slabšanju epidemiološke slike se polnijo oddelki z bolniki s covidom-19

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 21. septembra - S slabšanjem epidemiološke slike se polnijo bolnišnični oddelki z bolniki s covidom-19. V nedeljo so v Sloveniji opravili 984 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 50 okužb. V bolnišnicah se zdravi 70 bolnikov s covidom-19, 14 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili enega bolnika.