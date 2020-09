Spletni oko lani prejelo čez 300 prijav posnetkov sploh zlorab otrok

Ljubljana, 21. septembra - Na prijavno točko Spletno oko so v lani prejeli 521 prijav spletnih strani, ki naj bi prikazovale posnetke spolnih zlorab otrok. Za 305 primerov so presodili, da so nezakoniti; ostali so večinoma prikazovali spolne aktivnosti odraslih. Med 773 prijavljenimi primeri domnevnega sovražnega govora jih je bilo po njihovi oceni potencialno kaznivih 90.