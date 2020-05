V času epidemije na policiji zaznali porast otroške pornografije

piše Domenika Presekar

Ljubljana, 2. maja - V času epidemije covida-19 so na policiji zaznali porast nekaterih spletnih kaznivih dejanj. Število obravnav otroške pornografije, ki je najpogostejše kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja otrok, se je v primerjavi z letom 2019 podvojilo, so pojasnili za STA. Obravnavali so tudi več kaznivih dejanj s področja spodbujanja sovraštva in nestrpnosti.