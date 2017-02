Spletno oko: Obravnava prijav sovražnega govora na spletu zaskrbljujoča

Ljubljana, 8. februarja - Na prijavni točki Spletno oko so izvedli monitoring odzivnosti tehnoloških podjetij na prijave sovražnega govora prek obrazcev na družbenih omrežjih. Posredovali so 53 prijav, večinoma prek kanalov na družbenem omrežju Facebook. Rezultati so po besedah prijavne točke zaskrbljujoči, saj so ponudniki storitev v vseh primerih prijave sprva zavrnili.