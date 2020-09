Ministrstvo, GZS in OZS podjetja pozivajo k ukrepom za preprečevanje širjenja okužb

Ljubljana, 21. septembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) so na podjetja danes naslovili skupni poziv k izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Kot so poudarili, je pomembno, da gospodarstvo kljub vsem izzivom ostane v pogonu.