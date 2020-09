V Pivki perutninarstvu 32 novih okužb z novim koronavirusom

Pivka, 20. septembra - V družbi Pivka perutninarstvo so med 250 zaposlenimi in pogodbenimi partnerji, ki so jih v petek testirali na okužbo z novim koronavirusom, potrdili 32 novih okužb. Skupaj imajo v podjetju 78 potrjenih primerov, so sporočili iz podjetja. Po njihovih podatkih v celotni družbi zaradi karantene ali okužbe odsotnih več kot sto ljudi.