V Izoterm Plami zaradi potrjenih okužb s koronavirusom začasno ustavili proizvodnjo

Podgrad, 31. julija - V Izoterm Plami so v četrtek zaradi potrjenih okužb z novim koronavirusim iz varnostnih razlogov do nadaljnjega ustavili proizvodnjo, je za STA potrdil prokurist podjetja Goran Petek. Ta čas bodo izkoristili za prilagoditev delovnih procesov, sicer pa so v zadnjem mesecu dosegli raven naročil, primerljivo s tisto pred izbruhom epidemije.