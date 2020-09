V Madridu po novem omejeno gibanje za skoraj milijon ljudi

Madrid, 21. septembra - V Madridu so danes zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa za 14 dni zaprli šest mestnih četrti, v katerih živi skupno okoli 850.000 ljudi. Prebivalce je ukrep, s katerim želijo oblasti spraviti pod nadzor drugi val epidemije, močno razjezil in v nedeljo so tam potekali protesti.