V nedeljo nove okužbe v 31 občinah po državi (tabela)

Ljubljana, 21. septembra - Okužbo z novim koronavirusom so v nedeljo potrdili v 31 občinah po Sloveniji. Po pet primerov so odkrili v Ljubljani, Mariboru in Slovenskih Konjicah, tri v Slovenski Bistrici, po dva pa v Celju, Žalcu, Šentilju, Vojniku in Pesnici. Največ aktivnih okužb imajo v Ljubljani (278), Mariboru (123), Kranju (45), Pivki (35) in Braslovčah (34).