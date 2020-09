V BiH 212 novih okužb z novim koronavirusom, v Srbiji 68

Sarajevo/Beograd, 20. septembra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu ob malo manj kot 1400 testiranjih potrdili 212 okužb z novim koronavirusom, umrlo je pet oseb. V Srbiji so ob več kot 3000 testih potrdili 68 okužb, na Kosovu pa 61 ob 464 testiranjih. Na Kosovu sta covidu-19 podlegla dva bolnika.