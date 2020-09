V soboto največ potrjenih okužb v Ljubljani, kjer največ tudi aktivnih okužb

Ljubljana, 20. septembra - Okužbo z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 42 občinah. Največ, 28 okužb, so potrdili v Ljubljani, kjer je trenutno 276 aktivnih okužb. V Pivki, kjer imajo v zadnjem času večji izbruh, je bilo na novo potrjenih 12 primerov, v Mariboru in Ilirski Bistrici po devet in sedem v Postojni. V Mariboru je aktivnih 121 okužb.