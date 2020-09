V Belgiji porast hospitalizacij zaradi covida-19; na Danskem rekordno število novih okužb

Bruselj/Koebenhavn, 19. septembra - V Belgiji so v zadnjem tednu zabeležili porast števila okužb z novim koronavirusom. V zadnjem tednu so potrdili skoraj 7500 novih okužb. Opazili so tudi porast števila hospitalizacij zaradi covida-19, to je v zadnjem tednu naraslo s povprečno 24 na 42 hospitalizacij na dan. O rekordnemu številu novih okužb z novim koronavirusom poročajo z Danske.