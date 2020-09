V domu starostnikov v Črnečah brez novih okužb, večje število testiranj spet v torek

Dravograd, 19. septembra - V Koroškem domu starostnikov v Črnečah niso odkrili novih okužb s koronavirusom, aktivno okuženih je osem stanovalcev doma in štirje zaposleni, je za STA povedal direktor Srečko Mlačnik. V petek so testirali še štiri zaposlene, a so negativni na virus. V torek bodo ponovno testirali večje število zaposlenih in stanovalcev, je pojasnil direktor.