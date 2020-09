Belorusija v Svetu ZN za človekove pravice deležna ostrih obsodb

Ženeva, 18. septembra - Belorusija je bila na današnji nujni seji Sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi deležna ostrih obsodb zaradi nasilnega zatiranja protestnikov in opozicije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Predstavniki Belorusije, Rusije, Venezuele in Kitajske so sicer pred tem zaman poskušali preprečiti razpravo.