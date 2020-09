Večer o težavah sejmarjev (18. 9.)

Maribor, 17. septembra - Rozmari Petek v komentarju (Ne)usahljive rezerve piše o tem, da so sejmarji leto preživeli zaradi državnih pomoči in svojih rezerv. Kljub temu pa jim velike stroške pridela ravno njihovo premoženje. Z denarjem, ki so ga pred pojavom novega koronavirusa pridobili z dogodki, najemom dvoran in hal, danes namreč ne pokrijejo niti fiksnih stroškov.