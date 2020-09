Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 9.)

Ljubljana, 17. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedanih omejitvenih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, o novih 104 okužbah in o tem, da je ustavno sodišče ocenilo, da je bila začasna omejitev gibanja na občine med epidemijo v skladu z ustavo. Pisale so tudi o uspehih kolesarjev Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja.