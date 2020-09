Primorske novice o jesenskih odpovedih v turizmu (18. 9.)

Koper, 17. septembra - Sonja Ribolica v komentarju Jesensko preštevanje piše o tem, da se je turizmu v Istri in Posočju kar dobro izšlo, medtem ko so se v večjih težavah znašli kongresni in poslovni turizem, igralnice ter turistične agencije. Obseg škode bo sicer jasen čez kak mesec, ko bo odločilno tudi, koliko služb je šlo po zlu, še napoveduje avtorica.