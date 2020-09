SD skupaj s SAB vložili predlog zakona o slovenskih demografskih rezervah

Ljubljana, 17. septembra - Socialni demokrati so skupaj s SAB v parlamentarno proceduro vložili predlog zakona o slovenskih demografskih rezervah. Kot so pojasnili v SD, v primerjavi z vladnimi načrti predlagajo boljši način za plemenitenje denarja, namenjenega izključno za pokojninske potrebe po letu 2040, in za zavarovanje strateško pomembnih podjetij pred privatizacijo.