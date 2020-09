Predlog zakona o demografskem skladu tik pred vladno obravnavo

Brdo pri Kranju, 15. septembra - Vlada bo predlog zakona o demografskem skladu potrdila v kratkem in ga takoj predstavila Ekonomsko-socialnemu svetu, zvezi društev upokojencev in mladinskemu svetu. Nato bo z morebitnimi dopolnitvami iz teh razprav šel v DZ, je v tvitu zapisal premier Janez Janša. V osnovi bodo v skladu strateške in portfeljske naložbe države, so povedali v DeSUS.