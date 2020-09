V novi soseski pod Pekrsko gorco tudi oskrbovana stanovanja

Maribor, 16. septembra - V Mariboru so danes slavnostno obeležili gradnjo 400 najemnih stanovanj soseske Pod Pekrsko gorco, ki jih na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico na Studencih gradi Stanovanjski sklad RS. Gradbena dela so se začela marca, zdaj pa so prešla že v drugo fazo. Skoraj 44 milijonov evrov vreden projekt bo zaključen konec prihodnjega leta.