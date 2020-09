Na Hrvaškem v zadnjem dnevu še 280 okužb s koronavirusom

Zagreb, 16. septembra - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 280 primerov okužbe z novim koronavirusom, šest ljudi je umrlo, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Gre za nekoliko višjo številko kot v preteklih nekaj dneh. Največ na novo okuženih so potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 71.