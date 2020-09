V BiH 282 novih okužb s koronavirusom, v Srbiji 102

Sarajevo/Beograd, 16. septembra - V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili 282 novih primerov okužbe z novim koronavirusom in sedem umrlih za covidom-19. Najhuje je ob meji s Hrvaško. V Srbiji so medtem potrdili 102 novi okužbi z novim koronavirusom in eno smrtno žrtev, na Kosovu pa 76 novih primerov in tri smrti zaradi koronavirusne bolezni 19.