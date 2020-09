Okužbe z novim koronavirusom v torek potrdili v 47 občinah

Ljubljana, 16. septembra - Okužbe z novim koronavirusom so v torek potrdili v 47 občinah po državi. V Ljubljani so potrdili 18 okužb, trenutno je v prestolnici okuženih 190 občanov. V Mariboru so odkrili 10 primerov, aktivno okužene imajo 103. V Rogaški Slatini je 15 novih okužb, v Kranju osem, v Slovenskih Konjicah šest, v Domžalah pet in v Pivki štiri.