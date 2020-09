V nastanitvah Hotela Cerkno poleti za petino več gostov

Cerkno, 16. septembra - V družbi Hotel Cerkno, ki upravlja s tamkajšnjim smučiščem, hotelom in termami, so s poletno sezono zadovoljni, saj so našteli za petino več gostov kot lani. Zaradi koronskih razmer v družbi niso odpuščali, so pa prestavili začetek načrtovane obnove hotela, je za STA povedal direktor družbe Jože Oplotnik. Zdaj upa na dobre razmere za zimsko sezono.